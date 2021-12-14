Москва, , 15:24 — REGNUM Участники рынка всё больше опасаются, что в процессе борьбы с инфляцией Центробанк России слишком сильно увеличит стоимость денег, что негативно скажется на темпах экономического роста в стране, заявил корреспонденту ИА REGNUMгенеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

В банке Цитата из к/ф «Не пойман — не вор». Реж. Спайк Ли. 2006. США

«С учетом ожидаемого повышения, ставка в России вырастет по сравнению с минимумами весны более чем в два раза. Это уже находит своё отражение в ставках по кредитам и депозитам в банковской системе, и в дальнейшем банки продолжат повышать свои ставки вслед за ЦБ.

В итоге кредиты, в том числе и ипотечные, окажутся для российских граждан слишком дорогими, а вложение денег на депозиты приблизится к дивидендным доходностям по российским акциям.

В итоге это приведет к снижению спроса в экономике, удорожанию финансирования для бизнеса, что неизменно скажется снижением экономического роста.

В частности, удорожание ипотеки снизит спрос на жилье, а значит, снизятся объемы строительства, спрос на строительные материалы. То есть забуксует сектор экономики, который выступает локомотивом роста объёмов производства.

Остается надеяться, что общемировые темпы инфляции по мере ожидаемого ужесточения монетарной политики ФРС США замедлятся, а предыдущие повышения ставки ЦБ РФ, наконец, начнут отражаться замедлением инфляции в России (обычно это происходит с шагом где-то в полгода).

В таком случае остается надежда, что по мере снижения инфляции в России и наш регулятор постепенно ослабит «вожжи», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, банки ожидают, что Центробанк России на заседании 17 декабря повысит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт до 8,5%.

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