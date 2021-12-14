Берлин, 14 декабря, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Две тысячи человек собрались в Германии в знак протеста против ограничений по сдерживанию COVID-19. Шестеро полицейских получили ранения. Федеральная полиция заявила, что за протестом стояло движение «Керденкер» (сторонники нестандартного мышления). Об этом сообщило немецкое агентство DW 14 декабря.

Шесть полицейских сотрудников получили ранения после того, как около 2000 человек собрались в Мангейме в знак протеста против ограничений, связанных с коронавирусом, сообщила полиция поздно вечером 13 декабря.

Митинг, организованный с прошлой недели в приложении Telegram, удивил полицию своими масштабами.

Мероприятие не было зарегистрировано городскими властями. Протестующие неоднократно были проинформированы о запрете на их марш, однако они решили проигнорировать призывы полицейских сил.

Трое полицейских были ранены, когда протестующие попытались прорваться через полицейский заслон, а еще трое дежурных получили ранения в других районах города.

Около 120 человек, отказавшихся подчиняться приказам полиции, были арестованы, и в общей сложности было предъявлено 121 обвинение в нарушении закона о собраниях. Трем лицам грозит уголовное преследование за различные правонарушения.