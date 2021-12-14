Уфа, , 15:31 — REGNUM Ключи от двух новых жилых домов, которые были построены в Зианчуринском районе Башкирии для предоставления по договору найма жилого помещения госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», вручили новоселам. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Частный дом

Это первые дома в Башкирии, которые были построены по данному направлению в 2021 году. При этом до конца года новое жилье по этой программе могут предоставить ещё в десяти муниципалитетах региона.

Всего в Башкирии в 2021 году в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» намерены возвести 27 индивидуальных жилых домов.

«На эти цели 11 сельским муниципалитетам выделили 48,55 млн рублей бюджетных средств. В результате, 27 семей, проживающих и работающих в сельской местности, станут обладателями новой жилплощади. Радует, что в рамках госпрограммы уже второй сезон работает еще один инструмент, позволяющий обеспечивать жильем сельских специалистов. Кадры сегодня значат многое. Проблема с их дефицитом будет сохраняться, поэтому нужны превентивные меры», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова.

Жилые помещения предоставляют жителям в возмездное владение и пользование по договору найма жилого помещения.

«У граждан по истечении пяти лет работы по трудовому договору с работодателем возникает право на приобретение указанного жилого помещения в свою собственность по цене, не превышающей 10% расчетной стоимости строительства жилья, а по истечении десяти лет — по цене, не превышающей 1%», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокуратура потребовала отозвать разрешение на возведение многоэтажки в Уфе.