Москва, , 15:21 — REGNUM Госдума приняла два закона об экологических штрафах, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Так, за невыполнение или несвоевременное выполнение требований к оснащению стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды предусмотрены штрафы для должностных лиц — в размере от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Кроме того, штраф до 1 млн рублей устанавливается за сокрытие фактов разлива нефти.

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