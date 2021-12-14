Таллин, , 15:19 — REGNUM

Ночная дорога Pexels

Советником по ночной жизни в Таллинской городской канцелярии назначена Натали Метс, которая будет работать в подчинении вице-мэра по культуре Каарела Оя. Об этом говорится в сообщении таллинской мэрии.

Это новая должность в структуре столичной власти. Основной задачей «советника по ночной жизни» является разработка целостного подхода к ночной жизни в Таллине, который будет считаться с интересами всех жителей города.

Новый советник приступила к работе 13 декабря 2021 года.

«Таллин — большой город, жизнь кипит здесь и ночью. Вопрос заключается в том, как задать этому нужное направление, чтобы ночное время было логичным продолжением дневного, а не полная ему противоположность», — так объяснил создание новой должности вице-мэр Каарел Оя.

Должности «ночного мэра» или «советника по ночной жизни» существуют в крупных мировых городах и многих европейских столицах, таких как Нью Йорк, Лондон, Хельсинки, Амстердам, Тбилиси и других.