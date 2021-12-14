Москва, 14 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) подписал новый контракт с главным тренером сборной по пляжному футболу Михаилом Лихачёвым. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба организации.

Kevin Gong Пляжный футбол

Отмечается, что новое соглашение рассчитано до конца 2023 года.

Лихачёв является главным тренером сборной России по пляжному футболу с 2010 года.

Под его руководством команды трижды стала чемпионом мира (2011, 2013, 2021), а также выиграла две бронзовые медали мировых первенств. Также команда пять раз выиграла Евролигу, четыре раза — Межконтинентальный кубок, стала двукратным обладателем Кубка Европы, выиграла Европейские игры и дошла до финала на Всемирных пляжных играх.

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