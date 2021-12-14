София, , 15:18 — REGNUM София намерена поддержать кандидатуру Республики Северная Македония (РСМ) по вступлению Скопье в структуры Европейского союза. Об этом 14 декабря заявил новый премьер-министр Болгарии Кирил Петков, передает Болгарское национальное радио.

По словам главы болгарского Кабинета министров, Болгария полностью изменит свою позицию по РСМ, ранее не позволявшую этой бывшей югославской республике стать частью Объединенной Европы.

«Мы хотим предложить новый процесс, который позволит Скопье всего за 6 месяцев интегрироваться в ЕС, — отметил, в частности, К. Петков. — Это в значительной степени улучшит взаимоотношения между нашими странами». В то же время болгарский премьер почеркнул, что для достижения подобных целей «предстоит серьезная работа».

Напомним, в настоящее время контакты Софии и Скопье ограничены из-за политических, пограничных и культурных разногласий. Накануне премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев в телефонном разговоре со своим болгарским коллегой приветствовал формирование Совета министров РБ и выразил надежду на дружбу и сотрудничество между правительствами и народами двух государств.