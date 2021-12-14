Кукута, Колумбия, , 15:17 — REGNUM В аэропорту колумбийского города Кукута, расположенного на северо-востоке страны у границы с Венесуэлой, прогремели два взрыва. Об этом сообщает колумбийский телеканал Caracol.

В аэропорту (сс) rawpixel

«Приостановлены полеты в аэропорту Кукуты из-за сильного взрыва. Взрыв повредил несколько домов», — говорится в сообщении телеканала.

Позднее журналисты сообщили о втором взрыве в аэропорту: «После первого взрыва правоохранители начали проверять [подозрительный] ящик, он сдетонировал. Предположительно погибли двое полицейских».

Отмечается также, что рядом со взлётно-посадочной полосой был замечен человек со взрывчаткой.