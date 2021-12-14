Минск, , 15:17 — REGNUM Белорусский блогер Сергей Тихановский приговорён Гомельским областным судом к 18 годам колонии усиленного режима. Об этом 14 декабря сообщает агентство БелТА.

Сергей Тихановский Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что приговор был внесен судом в ходе выездного заседания в следственном изоляторе.

Кроме того, указывается, что, по данным следствия, блогер и его приближенные в течение долгого времени вели подготовку и организацию массовых беспорядков в Белоруссии, а Тихановский через свой YouTube-канал и одноименный Телеграмм-канал открыто призывал к насилию против сотрудников правоохранительных органов и представителей власти, разжигая вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности.

Кроме того, отмечается, что суд также вынес обвинительные приговоры Николаю Статкевичу, Игорю Лосику и Владимиру Цыгановичу.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря белорусская генпрокуратура возбудила новое уголовное дело в отношении бывшего министра культуры и посла Белоруссии в европейских странах Павла Латушко.