Прага, , 15:16 — REGNUM Во вторник, 14 декабря, в одном из пражских кафе будет проведена лекция на тему «Белая эмиграция: белогвардейцы, белоленточники, беларусы». Как сообщает издание vinegret.cz, лекция будет проведена международной структурой общества «Мемориал» (признано в РФ иностранным агентом).

«В этом году исполняется 100 лет «Русской акции помощи», объявленной чехословацким правительством для беженцев из Российской империи, и 10 лет акции на Болотной площади, реакция властей на которую запустила новую волну эмиграции. В 2020 году после президентских выборов из Беларуси по политическим мотивам уехали несколько сотен тысяч человек», — говорится в анонсе акции.

Одной из целей, заявленных организаторами, будет «сделать русскоязычную жизнь в Праге более разнообразной». Кроме традиционного печенья, гостям предложат вино и книги.

Вечером 13 декабря возле посольства Российской Федерации в Праге прошла акция в защиту общества «Мемориал», в которой приняли участие около 30 человек.

Ранее общество «Мемориал», сыгравшее значительную роль в событиях «перестройки» и разрушения СССР, было объявлено в России иностранным агентом. В настоящее время Генеральной прокуратурой РФ поставлен вопрос о запрете организации за неоднократные грубые нарушения российского законодательства, в частности, сокрытие фактов исполнения функции иностранного агента.

«Русская акция помощи» была учреждена президентом Чехословакии Томашем Масариком в 1921 году для русских, вынужденных покинуть Родину из-за событий революции и гражданской войны в России. Помощь заключалась в выплатах нуждающимся, упрощении доступа к медицинской помощи и образованию, а также в интеграции иммигрантов в чехословацкое общество.