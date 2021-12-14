Кострома, , 15:26 — REGNUM В Костроме выбрали новых подрядчиков, которые будут достраивать детские сады в Заволжье и посёлке Первом. Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Недостроенный детский сад Администрация Костромы

Напомним, детсады на 280 мест должны были появиться в городе к 1 декабря 2021 года. Их строительством в рамках национального проекта «Демография» занимались ООО «НОВОТЕК» из Вологды и производственно-коммерческая фирма «НОВОТЕК» из Москвы. Однако, из-за «ненадлежащей организации строительного процесса и медленных темпов работ» муниципальные контракты были расторгнуты за пять дней до окончания срока исполнения.

Детский сад на улице Студенческий проезд в Заволжье готов на 55%, здание в посёлке Первом (Волжском) — на 40%. По первому объекту рабочие успели смонтировать коробку здания, кровлю, кирпичные перегородки и окна. В посёлке Волжском также готова коробка здания, вставлены окна, частично смонтирована система отопления и вентиляции, крыша.

Заниматься достройкой первого детсада будет костромская компания ООО «Стройка», второй объект отдан ярославской организации ООО «Алгоритм». Подрядчикам предстоит завершить устройство внутренних инженерных систем, выполнить отделку зданий, построить лестницы, доделать крышу, благоустроить прилегающую территорию. Срок исполнения контрактов — 30 ноября 2022 года. Стоимость работ составит 251 млн рублей.

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