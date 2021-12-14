Москва, 14 декабря, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, упраздняющий запреты деятельности в границах рыбоохранных зон, однако ограничения остаются для водоохранных зон, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законом исключается один из видов зон с особыми условиями использования территорий — рыбоохранные зоны. Делается это в связи с дублированием обязательных требований к субъектам предпринимательской и иной экономической деятельности в рыбоохранных зонах и водоохранных зонах.

При этом определяется, что рыбоохранные зоны, установленные до 1 июля 2021 года, а также территория, на которой расположены леса, отнесенные до 1 июля 2021 года к нерестоохранным полосам лесов, и водный объект или часть водного объекта, к которому прилегают такие зоны и (или) территория, признаются до 1 января 2025 года рыбохозяйственными заповедными зонами.

Кроме того, вместо упраздняемой рыбоохранной зоны озера Байкал предусматривается создание рыбохозяйственной заповедной зоны озера Байкал.

Законом также устанавливается перечень видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.