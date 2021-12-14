Париж, 14 декабря 2021, 15:15 — REGNUM Фермеры вышли на демонстрацию в Париже в знак протеста против усиления правил, регулирующих дистанцию распыления пестицидов, передает BFM TV.
Вооруженные плакатами, фермеры подожгли деревянные поддоны перед воротами Государственного совета Франции, прежде чем были вытеснены силами безопасности.
Государственный совет подсчитал, что минимальные расстояния, установленные в пять метров для токсичных продуктов, «недостаточно».
Фермеры все больше беспокоятся, опасаясь значительных производственных потерь в случае увеличения расстояния распыления пестицидов.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции не намерены продлевать школьные каникулы.
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