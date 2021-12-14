Париж, 14 декабря, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Фермеры вышли на демонстрацию в Париже в знак протеста против усиления правил, регулирующих дистанцию распыления пестицидов, передает BFM TV.

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Вооруженные плакатами, фермеры подожгли деревянные поддоны перед воротами Государственного совета Франции, прежде чем были вытеснены силами безопасности.

Государственный совет подсчитал, что минимальные расстояния, установленные в пять метров для токсичных продуктов, «недостаточно».

Фермеры все больше беспокоятся, опасаясь значительных производственных потерь в случае увеличения расстояния распыления пестицидов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции не намерены продлевать школьные каникулы.