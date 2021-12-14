Москва, 14 декабря, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава РЖД Олег Белозёров открыли движение по новому двухпутному участку Киренга — Окунайский Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает 14 декабря сайт правительства.

Дмитрий Шипуля БАМ

Церемония прошла по телемосту, организованного из координационного центра правительства России, расположенного в Москве.

«Открытие движения по этому перегону повысит пропускную способность участка Лена-Восточная — Таксимо и позволит обеспечить рост объёмов перевозок в направлении морских портов Дальнего Востока», — сказал Белозёров.

В правительстве рассказали, что новый участок расположен западнее Байкальского хребта в Иркутской области и проходит вдоль реки Киренги — правого притока Лены. Возведено порядка 10 км второго пути, в том числе по заболоченной местности. Были реконструированы и созданы объекты инфраструктуры. Благодаря проведённым работам пропускная способность на железной дороге возрастёт с 20 до 53 пар поездов в сутки.