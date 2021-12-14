Хельсинки, , 15:22 — REGNUM Российский и финский президенты Владимир Путин и Саули Ниинистё обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает 14 декабря канцелярия президента Финляндии.

Встреча Владимира Путина и Саули Ниинистё Kremlin.ru

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«В дополнение к двусторонним отношениям президенты основательно обсудили ситуацию на границах Украины», — указано в сообщении.

Ниинистё, уточнили в канцелярии, выразил серьёзную обеспокоенность из-за напряжённости вокруг Украины, а также подчеркнул, что разрешить ситуацию следует дипломатическим путём. Он также сообщил, что его страна следует стабильному курсу в внешней политике и политике безопасности, прописанному в докладах правительства.

Финский лидер продолжил дискуссию о «духе Хельсинки» — принципах из подписанного в 1975 году в Хельсинки Заключительного акта, послужившего основой для работы ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Украина стала темой переговоров Ниинистё с президентом США Джо Байденом.

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