Манагуа , 14 декабря, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Правительство Канады 13 декабря призвало Никарагуа провести «предметный национальный диалог» для преодоления социально-политического кризиса, охватившего страну в 2018 году, а также разрешить въезд международных правозащитников и освободить политических заключенных. Об этом сообщает новостное агентство Deutsche Welle.

Cancillería Ecuador Даниэль Ортега

8 ноября министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что всеобщие выборы в Никарагуа, на которых Даниэль Ортега в четвертый раз был переизбран президентом, «не отражали волю народа Никарагуа». 8 декабря Организация американских государств (ОАГ) выпустила резолюцию, призывающую режим Ортега пустить в страну дипломатическую миссию и начать диалог по избирательным реформам и новым выборам.

Ортега победил на выборах 7 ноября за счет роспуска всех противостоящих ему политических партий и ареста семи кандидатов в президенты за несколько месяцев до выборов. ОАГ заявила, что «выборы лишены демократической легитимности и не были ни свободными, ни справедливыми, ни прозрачными». В ответ на это режим Ортеги сообщил, что покинет ОАГ.