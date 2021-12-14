Рим, 14 декабря 2021, 15:13 — REGNUM Озвученные президентом США Джо Байденом угрозы об «очень жёстких антироссийских экономических санкциях» пока недостаточным для того, чтобы «остановить» Москву, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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По его словам, после переговоров Байдена и главы России Владимира Путина «не происходит сокращение военной группировки у границ Украины».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что предупредил президента РФ Владимира Путина об отправке американских военных в страны «Бухарестской девятки» (речь идет о европейских странах, расположенных на восточном фланге НАТО) «в случае нападения РФ на Украину».