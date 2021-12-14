Волгоград, , 15:18 — REGNUM Определён подрядчик на разработку проектов по реставрации двух объектов культурного наследия в Волгограде, сообщили ИА REGNUM 14 декабря в пресс-службе городской администрации.

Аллея Героев в Волгограде Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

Обновление ждут «Мемориал в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы» на Аллее Героев и «Братская могила, в которой похоронены воины 13 Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда» в сквере на площади имени Ленина. Обследованием памятников и подготовкой документации займётся компания-победитель открытых аукционов ООО «Лиммат».

Предварительные работы должны быть окончены весной 2022 года, после чего муниципалитет отберёт подрядчиков для реставрационных работ.

В издании «Новости Волгограда» отмечают, что ранее ООО «Лиммат» именовалось ООО «Стройпортал» — название сменили в 2019 году, когда из-за халатной реставрации памятника связистам «Ролик» в Волгограде в отношении компании было возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств.