Москва, , 15:12 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о дополнительной социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в местах лишения свободы, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Дополнен перечень осужденных к лишению свободы, которым питание, одежда, коммунально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены предоставляются бесплатно. В него включаются лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, получающие общее образование, среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащие или проходящие профессиональное обучение за счет бюджетных средств, получающие высшее образование в образовательных организациях высшего образования по заочной форме обучения.

Кроме того, на дополнительную поддержку могут рассчитывать лица, потерявшие в период обучения по основным профессиональным образовательным программам и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих обоих родителей или единственного родителя.

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