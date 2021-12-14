Москва, , 15:11 — REGNUM Принятый закон вводится для систематизации публичной власти в стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Павел Крашенинников Duma.gov.ru

«В России не было четкого распределения полномочий между федеральными, региональными и муниципальными властями. Сейчас можно сказать, что формируется единое правовое пространство, прописываются общие принципы функционирования власти. Все уровни власти будут действовать слаженно и четко, как единый организм», — отметил Крашенинников. Предусматривается, что основная часть положений закона вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Совет Федерации планирует рассмотреть закон о региональной власти в субъектах Российской Федерации на заседании 15 декабря.

Проект закона принимается в развитие новых положений Конституции. Прежний федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» утратит силу.

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