В Госдуме объяснили необходимость закона о публичной власти в регионах
Москва, 14 декабря, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Принятый закон вводится для систематизации публичной власти в стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
«В России не было четкого распределения полномочий между федеральными, региональными и муниципальными властями. Сейчас можно сказать, что формируется единое правовое пространство, прописываются общие принципы функционирования власти. Все уровни власти будут действовать слаженно и четко, как единый организм», — отметил Крашенинников. Предусматривается, что основная часть положений закона вступает в силу с 1 июня 2022 года.
Совет Федерации планирует рассмотреть закон о региональной власти в субъектах Российской Федерации на заседании 15 декабря.
Проект закона принимается в развитие новых положений Конституции. Прежний федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» утратит силу.