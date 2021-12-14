Таллин, , 15:11 — REGNUM Во всех билетных автоматах оператора пассажирских железнодорожных поездок в Эстонии, госкомпании Elron появилась возможность оплачивать билеты банковской картой. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Кредитные карты Thomas Kohler

До сих пор билет в автоматах можно было приобрести только с помощью специально приобретенной проездной карты. В компании отметили, что при покупке билета в автомате он будет стоить на 10% дешевле, чем при покупке у контролера, а купить билет нужно сразу после входа в поезд.

При этом к оплате принимаются только банковские карты с функцией бесконтактного платежа, а максимальный размер платежа при оплате банковской картой — 25 евро. Подчеркивается, что билетные автоматы не будут принимать банковские карты, одновременно являющиеся студенческим билетом ISIC.

Контролеру при проверке билетов нужно будет предъявить ту же банковскую карту, которой был оплачен билет. Если для оплаты используется карта в мобильном телефоне, то контролеру нужно будет показать в мобильном приложении последние четыре цифры номера такой электронной карты, говорится в сообщении.

По данным СМИ, еще в 2019 году Elron обещал добавить функцию оплаты банковской картой в установленные билетные автоматы. Задержку с внедрением новой функции в компании-главном операторе пассажирских ж/д перевозок страны объяснили техническими трудностями.