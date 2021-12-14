Мурманск, , 15:10 — REGNUM В Мурманской области статус резидентов Арктической зоны РФ получили еще две компании. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Бизнесмен Johnny Magnusson

В числе новых резидентов — проект по разведке и добыче «зеленых» металлов: металлов платиновой группы и «батарейных» металлов: никеля, меди и кобальта. Второй проект предполагает строительство туристической базы «Северное сияние».

«Новые резиденты создадут 400 рабочих мест, а общая сумма инвестиций — более 3 миллиардов рублей. Теперь у нас 98 резидентов АЗ РФ. Финишная прямая до первой сотни», — отметил глава региона.