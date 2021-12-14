Красногорск, , 15:16 — REGNUM За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 52 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 14 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября. В эти дни число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Московской области скончались 11 206 человек.

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