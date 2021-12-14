Железногорск, Красноярский край, , 15:08 — REGNUM В Красноярском крае прокуратура организовала проверку по факту происшествия на территории бывшего завода полупроводникового кремния в городе Железногорске. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 декабря в краевой прокуратуре.

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На месте находится прокурор ЗАТО Железногорск, работают подразделения МЧС, химическая бригада, сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что на территории обанкротившегося ОАО «Завод полупроводникового кремния» в Железногорске произошла разгерметизация ёмкости с находившимся в ней содержимым. Протечка остановлена.

По данным ведомства, угрозы населению нет, превышений допустимых концентраций не зафиксировано.

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