Кишинёв, 14 декабря 2021, 15:07 — REGNUM Депутат парламента Молдавии от Блока коммунистов и социалистов Василий Боля намерен подать заявление в Генпрокуратуру республики с требованием возбудить уголовное дело в отношении президента страны Майи Санду. Об этом депутат заявил на брифинге.
Он сообщил, что Санду, когда ещё была министром образования Молдавии, уволила главу одного из ведомств. Он доказал в суде незаконность того решения и добился выплаты около 150 тыс. леев (около $8,5). Депутат отметил, что государству нанесён материальный ущерб.
«Найдем ли мы прокуроров, которые осмелятся открыть уголовное дело и оценить юридически дела 2014 — 2015 годов, когда Санду была министром образования и нарушила законодательство, уволив сотрудника?» — заявил Боля.
Депутат отметил, что это похоже на то дело, которое возбудили в отношении генпрокурора Александра Стояногло. Его обвинили в необоснованном вознаграждении ушедшему в отставку прокурору. При этом Стояногло возместил тот ущерб.
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