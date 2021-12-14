Кишинёв, , 15:07 — REGNUM Депутат парламента Молдавии от Блока коммунистов и социалистов Василий Боля намерен подать заявление в Генпрокуратуру республики с требованием возбудить уголовное дело в отношении президента страны Майи Санду. Об этом депутат заявил на брифинге.

Майя Санду European People's Party

Он сообщил, что Санду, когда ещё была министром образования Молдавии, уволила главу одного из ведомств. Он доказал в суде незаконность того решения и добился выплаты около 150 тыс. леев (около $8,5). Депутат отметил, что государству нанесён материальный ущерб.

«Найдем ли мы прокуроров, которые осмелятся открыть уголовное дело и оценить юридически дела 2014 — 2015 годов, когда Санду была министром образования и нарушила законодательство, уволив сотрудника?» — заявил Боля.

Депутат отметил, что это похоже на то дело, которое возбудили в отношении генпрокурора Александра Стояногло. Его обвинили в необоснованном вознаграждении ушедшему в отставку прокурору. При этом Стояногло возместил тот ущерб.

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