Вашингтон, 14 декабря, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Гарнитура виртуальной реальности Oculus Quest получила заметное обновление веб-браузера. Об этом 14 декабря сообщает портал Screen Rant.

Виртуальная реальность

Внимание на обновление ПО обратил разработчик Джозеф Симпсон. Он отметил, что теперь окна браузера Oculus Quest можно растягивать до «огромных размеров», так, как будто они представляют собой телевизор во всю стену. Кроме того, теперь их можно лучше подогнать под страницы с видео в формате 16:9.

https://twitter.com/vrhermit/status/1470149581279305728

Напомним, в октябре 2021 года ИА REGNUM сообщило, что компания Meta (Facebook), которой принадлежит компания Oculus, решила постепенно отказываться от этого бренда. IT-гигант планирует в будущем выпускать все свои устройства под общей торговой маркой Meta.