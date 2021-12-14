Оренбург, , 15:07 — REGNUM В Оренбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника банка, который обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Взятка A-r-e-s

По версии следствия, в 2019—2021 годы, будучи начальником отдела по работе с проблемной задолженностью физических лиц в государственном банке, мужчина брал взятки от клиентов для решения вопроса просроченной задолженности по кредитным договорам. Свои услуги обвиняемый оценивал от 120 до 150 тыс. рублей. Общая сумма полученных взяток составила 290 тыс. рублей.

Сотруднику банка грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 1,5 млн рублей.