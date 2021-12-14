Москва, , 15:07 — REGNUM Конечно, хорошо, что глава ВОЗ обеспокоен проблемами, которые ожидают человечество после завершения пандемии коронавируса, это, несомненно, характеризует его как очень мудрого и доброго человека, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве Yann Forget

«Но, мне кажется, сейчас его организацию должен больше волновать вопрос о том, как эту пандемию прекратить, а не то, что произойдет после нее.

Те проблемы, о которых говорит Тедрос Адан Гебрейесус — бедность, голод, изменение климата, технологическое отставание ряда стран, несомненно, важны.

Но они существовали и до пандемии, и, разумеется, с её завершением никуда не денутся. А вот усилиться в результате того, что человечество борется с коронавирусом крайне неэффективно, эти проблемы могут.

И чтобы этого не случилось, возможно, руководству ВОЗ стоит меньше времени тратить на пафосные речи, а сконцентрироваться на свои непосредственных обязанностях.

В частности, ВОЗ сильно переживает за доступность вакцин для населения развивающихся стран, но, тем не менее, продолжает лоббировать интересы крупнейших западных фарммонополий, официально одобряя применение только их вакцин и лекарств.

Недостаточно систематизируется и изучается опыт тех стран, где местным властям и медикам удается достичь успехов в борьбе с заболеванием, в частности, рекомендуемые ВОЗ методы лечения часто оказываются неэффективными.

А необходимость жесткой локализации очагов заражения не получила в свое время сколь-нибудь значимой поддержки ВОЗ на том этапе, когда она могла быть наиболее эффективна.

Для пропаганды вакцинации и разоблачения манипуляций противников вакцинации организация тоже делает крайне мало. Вот и остается только надувать щёки и рассуждать о глобальных проблемах», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после окончания пандемии COVID-19 человечеству придется столкнуться с более серьезными проблемами, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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