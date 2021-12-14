Ташкент, , 15:06 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 14 декабря принял заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

На встрече также присутвовали Чрезвычайные и полномочные послы России в Казахстане Алексей Бородавкин, в Кыргызстане — Николай Удовиченко, в Таджикистане — Игорь Лякин-Фролов, в Узбекистане — Олег Мальгинов.

«В ходе беседы стороны обменялись мнениями и оценками о региональной кооперации, а также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества с Россией и странами Центральной Азии», гвоорится в сообщении.

Подчеркивается, что особое внимание уделено вопросам безопасности, в том числе ситуации в Афганистане.

«С удовлетворением отмечено активное взаимодействие сторон в рамках ООН, СНГ, ШОС и других международных организаций», говорится в сообщении.