Саратов, 14 декабря, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Саратовской области на предстоящие сутки. В регионе ожидается густой туман и гололедица, предупреждает 14 декабря ГУ МЧС России по Саратовской области.

Туман

Ночью и днём 15 декабря местами по Саратовской области ожидается туман с видимостью менее 500 метров, гололёд. Синоптики не исключают изморось. Температура воздуха ночью составит —3…—8 °C, днём — 0…— 5 °C. Ветер юго-восточный с переходом на южный 5−10 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области в ночь на 15 декабря пройдет снег, днем также ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура ночью −2…−7, а днем — 3.+2.

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