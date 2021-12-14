Москва, 14 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о принципах организации публичной власти в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря. Закон поддержали 330 депутатов, 89 — против, 2 депутата воздержались.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

«Мы ориентируем всю систему на гражданина. Качество власти будет выше», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Проект закона принимается в развитие новых положений Конституции. Прежний федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» утратит силу.

Совершенствуются механизмы организации и взаимодействия органов публичной власти, действующих на территории субъектов Российской Федерации (федеральных, региональных, муниципальных). Продолжает выстраиваться модель единой системы публичной власти — на территории каждого региона.

Закрепляется, что наименованием должности высшего должностного лица является «Глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта РФ. Изменяется механизм ответственности главы региона. Число сроков полномочий губернатора установят сами регионы.

Закон уточняет работу местных заксобраний.

В закон включены действующие положения федерального закона о сложносоставных субъектах («матрешках»). Предусматривается возможность осуществления областью отдельных полномочий автономных округов, а также зачисление доходов автономных округов в бюджет области.

Нашли поддержку корректировки первоначальных норм о сроках рассылки законопроектов совместного ведения в регионы. Кроме того, устанавливается возможность утверждения отзывов не на пленарных заседаниях законодательного органа субъекта РФ, а в ином порядке, предусмотренном регламентом заксобрания.

Также прописывается, что встречи депутата Госдумы с избирателями проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Была доработана норма об участии депутатов Госдумы в заседаниях региональных заксобраний. Предусматривается, что сенаторы и депутаты Госдумы в заседаниях законодательного органа субъекта РФ «вправе участвовать, в том числе выступать». Речь идет о депутатах и сенаторах от регионов и депутатах-одномандатниках, парламентарии из федерального списка смогут лишь только присутствовать на заседаниях региональных заксобраний.

Кроме того, закон содержит норму, которая разрешает регионам самим определять, нужны ли им на выборах партийные списки или выборы могут проходить только по одномандатным округам.