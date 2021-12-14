Уфа, 14 декабря, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Уголовное дело после гибели рабочего на строительной площадке возбуждено в Уфе. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Каменщик

Сообщается, что 6 декабря 2021 года в Уфе на строительной площадке в микрорайоне «Затон» 61-летний рабочий выполнял кладку наружных, внутренних стен и перегородок дома. В какой-то момент он упал с 12-го этажа. Рабочий получил не совместимые с жизнью травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных или других работ.

Следователи установили, что строительная организация не выполнила в полной мере требования охраны труда и безопасности ведения строительных работ: на площадке 12-го этажа дома не были смонтированы защитные ограждения, что и привело к трагедии.

«По результатам проверки действиям работников, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ, будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе скончалась 13-летняя девочка, упавшая в шахту лифта строящегося дома.