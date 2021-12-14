Екатеринбург, , 15:03 — REGNUM Установленный на здании Окружного Дома офицеров в Екатеринбурге барельеф Иосифа Сталина является точной копией того барельефа, который был ранее на фасаде данного здания. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

Иосиф Сталин

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Целью установки барельефа является восстановление исторического облика здания», — отметили в структуре.

Как сообщало ИА REGNUM, барельеф ранее был снят. Однако затем его нашли в подвале и решили вернуть на законное место.

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