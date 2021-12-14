Москва, , 15:08 — REGNUM Вакцину от коронавируса «КовиВак», разработанную в Центре имени Чумакова, вероятно не придётся значительно менять после появления штамма коронавируса «Омикрон». Об этом директор ФНЦ исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов сообщил 14 декабря «Интерфаксу».

Вакцина «КовиВак» Zdrav.nso.ru

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По его словам, вакцина «КовиВак» — это комплекс антигенов, полностью входящих в состав коронавируса. Она должна быть априори эффективна, однако пока исследования её эффективности против нового штамма не проводились.

«А изменения в «Омикроне» при всей значительности вряд ли будут кардинальными. Мы не ожидаем необходимости [изменять вакцину]», — сказал Ишмухаметов.

Директор центра пояснил, что «Омикрон» скорее всего эволюционирует дальше, потому бессмысленно «вести прошлую войну».

Как сообщало ИА REGNUM, в России штамм коронавируса «Омикрон» выявлен у 17 человек, которые вернулись из ЮАР.

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