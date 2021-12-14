Москва, , 15:01 — REGNUM Модификация вакцины от COVID-19 «Спутник V» против штамма коронавируса «Омикрон» уже разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом 14 декабря заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

Вакцина «Спутник V» Volgograd.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

"(На данный момент) нет никаких доказательств того, <…> что «Омикрон» вытеснит «Дельта» штамм. (В этом случае), возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, которая должна будет защищать от и дельта-штамма, и от омикрон-штамма. Поэтому тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которые в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время (этот препарат) проходит первую стадию клинических испытаний», — сказал он.

Также Гинцбург добавил, что в случае, если штамм «Омикрон» вытеснит разновидность «Дельта», нужно будет «заменить вставку, которая кодирует, определяет защиту к «Дельта» штамму» на вставку против «Омикрона» и такие конструкции, по словам главы Центра Гамалеи, уже созданы.

Кроме того, он указал, что первые данные об эффективности «Спутника V» против новой разновидности SARS-CoV-2 могут появиться уже на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Россия из-за разночтений в стандартах еще не предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) часть информации, которая необходима для сертификации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».