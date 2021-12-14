Владимир, , 14:59 — REGNUM Во Владимирской области введение QR-кодов в общественных местах, которое планировалось на 15 декабря, отложили на неопределённый срок, сообщил временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Александр Ремига.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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Такое решение было принято врио губернатора Александром Авдеевым. Он считает, что для введения новых ограничений нужно дождаться каких-либо результатов обсуждения соответствующего федерального законопроекта.

Также в администрации учли негативную реакцию бизнес-сообщества, которое снова понесло бы убытки из-за ограничений в предпраздничный период.