Мадрид, , 14:58 — REGNUM Испания передаст более 20 миллионов вакцин от COVID-19 в Африку через механизм Covax — в дополнение к аналогичному количеству, поставленному в Латинскую Америку. Об этом пишет Prensa Latina.

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В заявлении министерства иностранных дел Испании говорится, что в течение текущей недели в страны африканского континента будет доставлено более 10 миллионов доз, и еще как минимум 10 миллионов будут распределены в ближайшее время.

Кот-д'Ивуар стал первой африканской страной, получившей поставки из Испании через COVAX 4 ноября, и ожидается, что страна получит вторую партию вакцин компании Johnson&Johnson в количестве более 1,25 миллиона.

Кроме того, за последние несколько дней Ангола получила 3 417 600 доз вакцины от компаний Moderna и Johnson&Johnson. Среди других получателей — Мавритания, Египет и Республика Конго.

«Эти цифры являются наглядной демонстрацией международной солидарности Испании с ее партнерами и ставят нас в ряд стран Европейского Союза, наиболее приверженных делу обеспечения равного доступа к вакцинам», — говорится в заявлении министерства.