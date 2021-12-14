Москва, , 14:58 — REGNUM Российская экономика по итогам 2021 года, скорее всего, не покажет роста выше 4,3−4,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала прогнозы глав Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, который сказал, что рост ВВП РФ в 2021 году может превысить прогнозный показатель в 4,2%.

Рост экономики Colleen Lane

«Вполне обоснованный вывод. Но роста выше 4,3−4,4% мы, скорее всего, не увидим, так как большая часть секторов пока восстанавливает утраченные позиции, — сказала Лебединская. — Отличной «подкормкой» роста ВВП стали рынок недвижимости (строительство, рынок стройматериалов) и финансовый сектор, прекрасные результаты во втором полугодии и у газовой отрасли. Ипотека станет локомотивом и в 2022 году. Если в 2019 году вклад ипотеки в ВВП оценивался на уровне 6−6,5%, то к 2021 году увеличился уже до 10,5% (для сравнения доля ипотеки в ВВП в Америке — 56%, в Канаде — 71%)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что пора перестать поклоняться такому показателю, как ВВП.