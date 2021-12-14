Таллин, , 14:57 — REGNUM Низкая культура вождения и частые случаи ДТП вынуждают власти Эстонии прибегать к увеличению числа установленных камер слежения за скоростью автотранспортных средств. Об этом председатель правовой комиссии парламента страны Марек Юргенсон заявил местной радиостанции «Радио 4».

Штраф Fas.gov.ru

По его словам, ситуацию помогают улучшить полицейские рейды, но кардинально она может измениться только после массовой установки стационарных камер контроля скорости, количество которых в 2022 году вырастет благодаря новому закону.

Новый закон дал местным самоуправлениям Эстонии право устанавливать на своих административных территориях автоматические камеры контроля скорости, а половина доходов от штрафов пойдет в городской бюджет.

Вырастет и сумма предупредительного штрафа, то есть штрафа, назначенного автоматической системой надзора за дорожным движением, с 190 до 300 евро. Максимальная ставка штрафа с целью воздействия повышена с 80 до 100 евро.

«Эти средства в дальнейшем можно будет использовать для обеспечения безопасности на дорогах», — уверил Юргенсон.

По его мнению, увеличения камер слежения позволит компенсировать сокращение числа полицейских в стране: «Автоматические системы контроля за дорожным движением позволят сократить человеческие ресурсы, и полицейские смогут сосредоточиться на соблюдении общественного порядка, превентивной работе и тех нарушениях, которые невозможно фиксировать автоматическими системами».