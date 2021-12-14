Москва, 14 декабря, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В подмосковном городском округе Щелково сегодня, 14 декабря, спилили елку, которая украсит площадь в Кремле. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника главного институционного управления управления делами президента России Анатолий Качанов.

tpsdave Новогодняя елка

По его словам, главную новогоднюю ель России выбирали с апреля месяца, всего было осмотрено 37 елей.

Что касается правил выбора главной елки страны, что специалисты смотрят на размах веток (не шире семи метров), также она должна быть около 30 метров в высоту. Качанов выразил надежду, что 22 декабря елку должны нарядить.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году главную новогоднюю ель России доставили в Кремль 11 декабря. Дерево спилили в Наро-Фоминском лесничестве.

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