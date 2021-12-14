Вашингтон, 14 декабря 2021, 14:56 — REGNUM Удар по Ирану, будь он нанесен американскими или израильскими военными, стал бы катастрофической ошибкой, заявили Аннель Шелин и Брюс Ридель в статье, вышедшей 14 декабря в Responsible Statecraft.
По некоторой информация, израильские официальные лица в Вашингтоне призвали США 9 декабря нанести удары по иранским целям, что может привести к беспрецедентной эскалации боевых действий. Министр обороны Бенни Ганц и глава Моссада Дэвид Барни подтолкнули администрацию Байдена к военным действиям, чтобы заставить Иран «смягчить свою позицию за столом переговоров».
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Хотя переговоры в Вене не принесли большого прогресса, этот призыв является лишь очередным примером неудачного подхода США и Израиля к Ирану: убежденность в том, что усиление давления и агрессии вынудят Тегеран капитулировать, хотя с большей долей вероятности это вызывает столь же воинственный ответ. В связи с этим стоит задаться вопросом, что произойдет, если администрация Байдена прислушается к совету Израиля или встанет на его защиту, когда исламская республика нанесет по еврейскому государству удар в ответ на агрессию Тель-Авива.
В случае эскалации конфликта в противостояние могут втянуться США и попытаться удержать иранскую территорию. Но как однажды заметил эксперт по региону Кеннет Поллак, «если вам понравилась война в Ираке, вам понравится война с Ираном». Действительно, население Ирана в три раза больше, чем было в Ираке в 2003 году. Территория Ирана более гористая, и поэтому оккупационным силам сложно ее контролировать. Иранский национализм основан на тысячелетиях персидской цивилизации, поэтому раскол национальной идентичности, наблюдаемый в Ираке, маловероятен.
Хотя некоторые могут ошибочно представить, что иранцы будут приветствовать падение своего авторитарного правительства, опыт Ирака, Афганистана, Сомали, Вьетнама и других стран показал, что иностранных захватчиков редко приветствуют. Иран потерял полмиллиона жизней, сражаясь с Ираком в 1980-х годах, в войне, которую иранцы считают вдохновленной США войной, направленной против Исламской революции, которая только сплотила граждан, поддерживающих режим.
Иран уже выдержал десятилетия санкций США, включая последние три года «максимального давления». И вместо того, чтобы разжигать народное восстание против правительства, во что упорно верят некоторые американские иранские ястребы, эта стратегия укрепила позиции сторонников жесткой линии, которые теперь контролируют все основные институты режима.
Американские официальные лица должны избегать тупиковых ситуаций, из которых есть только два выхода: либо бездействие, либо вооруженный конфликт. Для продвижения своих интересов США будет лучше участвовать в рациональном обсуждении вопросов, по которым у Вашингтона с Тегераном есть разногласия, чем выступать с угрозами. Вашингтону также следует дать понять Тель-Авиву, что нападение Израиля на Иран или иранские объекты будет иметь серьезные негативные последствия для американо-израильских отношений.
Администрация бывшего президента США Дональда Трампа, подстрекаемая тогдашним премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, совершила огромную ошибку, выйдя из ядерной сделки с Ираном. Поскольку такой подход разрушил зарождающийся диалог Америки с исламской республикой, который мог привести к снижению напряженности в регионе. Кроме того, отказ США от сделки дал Ирану повод для возобновления тех частей своей ядерной программы, которые были ограничены соглашением.