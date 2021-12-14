Орск, Оренбургская область, , 15:05 — REGNUM В Оренбургской области на заседании Орского горсовета депутат Виталий Омельченко (КПРФ) продемонстрировал плакат, где обозвал муниципальные власти «ОПГ». Об этом сообщает портал ural56.ru.

На заседании горсовета Орска Ural56.ru

«Вы что творите? Организованная Политическая Группа» — было написано с одной стороны плаката, а с другой — «16 высших должностных лиц во главе с председателем горсовета повысили себе зарплату на 30−50%, а школьное питание детям подняли на 3−5%». За свою выходку депутат получил выговор.

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