Москва, 14 декабря, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Россия никогда первой не нападет на Украину. Об этом 14 декабря сообщил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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«Ждем уже несколько месяцев, когда на Украину нападем, и все никак не нападаем. Становится уже скучно и тошнит от заявлений киевских властей. Украина пусть спит спокойно — вторгаться на нее мы не собираемся. Народ нам братский, власть — скотская, воровская», — сказал Коротченко.

В то же время эксперт подчеркнул, что в случае агрессии Киева в отношении ДНР и ЛНР России не останется безучастной и украинское руководство получит адекватный ответ.