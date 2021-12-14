Панама, 14 декабря, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Правительство Панамы запустило 13 декабря программу «Умиротворение моего района», которая предусматривает обмен нелегального оружия на продовольственные талоны. Об этом сообщает новостное агентство Deutsche Welle.

Цитата из к/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США Оружие

Согласно официальной статистике, 80% процентов всех убийств в Панаме совершается при помощи огнестрельного оружия. Жителям предлагается сдать нелегальное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в обмена наваучеры, которыми можно расплатиться в магазинах.

«Цель программы — снизить уровень преступности, убирая с улиц оружие и боеприпасы, угрожающие жизням и имуществу граждан» — сообщил генеральный секретарь Министерства общественной безопасности Джонатан Риггс.

Программа подверглась критике. Социолог Жилберто Торо заявил, что «с помощью обмена оружия мы мало чего достигнем, потому что он не сопровождается действительно эффективным процессом социальных преобразований. Люди участвуют в этих программах просто из интереса, сдавая не свое основное, а лишнее, третьесортное оружие, «чунче», как мы его называем».