Рамалла , 14 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Израильские силовики взяли штурмом кампус палестинского университета в городе Бирзейт севернее Рамаллы. Как сообщает Al-Araby-al-Jadid, израильская полиция «МАГАВ» провела обыск в нескольких зданиях университета, конфисковала часть имущества студенческого движения и избила охранников университета после их задержания.

Israel Police Полиция. Израиль

Группа студентов, пытавшихся остановить штурм, была разогнана при помощи слезоточивого газа и резиновых пуль, сообщил изданию вице-президент Бирзейтского университета Хассан аль-Хатиб

«Сегодня израильские оккупационные силы взяли штурмом университетский кампус, трое охранников университета были задержаны и избиты, а затем они совершили рейд на четыре университетских корпуса», — заявил он.

По словам Аль-Хатиба, полиция оставила территорию университета через два часа после начала операции. До сих пор неизвестно, кого или что разыскивали израильские полицейские в ходе рейда.