Афины , , 15:00 — REGNUM Известный греческий журналист Йоргос Трагас, выступавший против обязательной вакцинации, скончался от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 14 декабря сайт «Нафтемпорики».

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Трагасу, возглавлявшему движение «Свободные люди» («Элевтери антропи»), было 72 года. В конце ноября он сообщил, что у него выявили коронавирус, а 4 декабря был госпитализирован и помещён в реанимацию. Накануне журналиста подключили к искусственной почке, утром он скончался.

Трагас заявлял, что не хочет делать прививку из-за ряда своих заболеваний. В Греции он весьма известен как журналист, политический комментатор и ведущий. Движение «Свободные люди» он создал в феврале 2021 года, выступал против обязательной вакцинации, называя её современной тиранией и нарушением прав человека.

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