Москва, 14 декабря, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Глобальной денежной реформы в России в ближайшее время не будет, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер фирмы в сфере инвестиционного консалтинга и управления активами Wolfline Capital Никита Долгий.

Cbr.ru Цифровой рубль

«Денежная реформа подразумевает более масштабные изменения, такие как изменение стоимости купюр, а не изменения рисунков городов на купюрах.

Вводя с 2022 года новую российскую валюту — цифровой рубль — ЦБ мотивирует это, прежде всего, необходимостью замены купюр на более «защищённые», ведь механизм защиты денежных знаков не обновлялся с 1977 году.

Возможно, это и нужно, хотя точную оценку давать сложно. Однако допускаю возможность, что таким способом Центробанк пытается вывести избыток наличных денег из оборота.

В 2020 прирост денежной массы в оборот вырос на 2,9 трлн рублей и составил 13 трлн рублей, что не согласовывается с планами ЦБ РФ, планирующего сокращение денежной массы в обороте», — пояснил эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк предупредил российских граждан о начале тестирования с 1 января 2022 года новой российской валюты — цифрового рубля.

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