Липецк, 14 декабря, 2021, 14:56 — ИА Регнум. О чехарде со сменой гендиректоров, корпоративных конфликтах и кулачных боях рассказал изданию «Абирег» соучредитель липецкой трубной компании «Свободный сокол» Игорь Ефремов. Предлагаем полный текст интервью вашему вниманию.

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«В 2021 году в Липецкой трубной компании (ЛТК) «Свободный сокол» сменилось три генеральных директора — Антон Бабуцидзе, Виктор Лебедев и Сергей Долматов. Назначение двух последних вылилось в корпоративный спор, который акционерам пришлось решать в судебном порядке и даже с помощью кулаков.

Напомним, что конфликт начался в конце июля после ухода господина Бабуцидзе. Тогда на собрании акционеров был избран его преемник — заместитель гендиректора по безопасности Виктор Лебедев. По словам соучредителя ЛТК Игоря Ефремова, кандидатура Виктора Лебедева была принята без учета мнения всех участников. В связи с чем он подал иск в адрес компании. Несмотря на обеспечительные меры, наложенные Арбитражным судом Липецкой области, запись о назначении Лебедева всё-таки была внесена в ЕГРЮЛ, но спустя месяц исчезла.

В конце октября новым руководителем «Свободного сокола» был назначен финансовый директор компании Сергей Долматов. Это спровоцировало очередной конфликт между акционерами и даже драку на предприятии. Подробнее о проблемах, которые уже год сотрясают ЛТК, «Абирегу» рассказал господин Ефремов, который до назначения Антона Бабуцидзе был генеральным директором «Свободного сокола» на протяжении восьми лет.

— Игорь Викторович, этот год прошел для вас в судебных разбирательствах. Расскажите, почему пришлось прибегнуть к помощи Фемиды.

— Когда в 2013 году я пришел в ЛТК, компании, по сути, тогда еще и не существовало. Мы взяли в аренду труболитейный цех и начали всё с нуля. Никаких оборотных средств не было, пришлось с самого низа поднимать завод, находящийся на грани краха. Нам удалось собрать отличных специалистов, наладить производство и за несколько лет занять прочную позицию на рынке трубной промышленности. После того как в марте 2021 года Антон Бабуцидзе стал генеральным директором компании, у меня сложилось впечатление, что меня начали планомерно отстранять от руководства предприятием — я перестал получать рассылки о состоянии производства, финансовую отчетность и документацию, не участвовал в совещаниях. Говорят, даже секретарю был отдан приказ не регистрировать входящую от меня корреспонденцию. И это несмотря на то, что я стал президентом компании, а мое право участвовать в ее управлении внесли в устав. В августе по непонятным причинам меня с этой должности сняли, что сейчас я оспариваю в суде.

— Расскажите, почему, заключенный вами госконтракт на поставку труб в Крым считается невыгодным для компании?

— 2020 год выдался для компании, как и для всей металлургической отрасли, не самым простым. Мы были вынуждены заключить контракты на поставки труб для обеспечения водоснабжения Крыма по достаточно низкой цене. Но если бы мы не взяли на себя эти обязательства, нам просто нечем было бы платить зарплату сотрудникам в такой тяжелый пандемийный период. Мы смогли не только выжить, но и закончили год с небольшой, но прибылью. Впрочем, чтобы не быть голословными, мы заказали специальную экспертизу, которая проанализировала всю цепочку поставок в Крым и подтвердила, что на тот момент это решение было единственно верным. Могу сказать, что Антон Бабуцидзе тоже участвовал во всех совещаниях, касающихся этих контрактов, и, думаю, прекрасно понимал, по каким причинам они были заключены. К тому же в этом году, когда он уже стал генеральным директором, контракты были пролонгированы, даже несмотря на рост цен на сырье, хотя я инициировал не одно совещание в Минэкономразвития, чтобы донести информацию о росте стоимости закупки чугуна.

— Как давно вы знакомы с Антоном Бабуцидзе? Можете охарактеризовать его как гендиректора компании?

— С Антоном Яковлевичем мы знакомы еще с конца 90-х, пересекались по вопросам бизнеса. Потом он стал генеральным директором ЛМЗ и предложил мне возглавить ЛТК. Мы не были с ним близкими друзьями, но активно общались по работе. Когда ЛМЗ обанкротился, Антон Бабуцидзе занял в ЛТК руководящий пост, его опыт был нужен молодой компании. Себя как генерального директора Антон Яковлевич, очевидно, оценил сам, поскольку решил уйти с этой должности спустя три месяца, назначив на свое место человека, отвечающего за охрану. На мой взгляд, с марта этого года дела завода явно пошли под откос. Сейчас мы пытаемся понять, в чем конкретно причина, но очевидно одно — главной целью компании, похоже, перестали быть развитие и производство качественной продукции.

— Игорь Викторович, вы неоднократно заявляли, что за время управления компанией Антона Бабуцидзе ей был якобы нанесен серьезный экономический ущерб. Почему были сделаны такие выводы?

— Сразу же как я перестал получать документы и отчетность в полной мере, я заподозрил что-то неладное и инициировал финансовую экспертизу. По ее результатам мы поняли, что только за первые три месяца управления Бабуцидзе убытки предприятия составили порядка 40 млн рублей, а выручка дополнительно снизилась на сумму около 94 млн рублей. Произошло это предположительно из-за заключения невыгодных контрактов на поставку труб в Европу. И когда я говорю «невыгодные», я имею в виду разницу практически в два раза между рыночной стоимостью и теми ценами, по которым ЛТК в то время поставляла трубы странным европейским компаниям. После исключения их из списка компания стала показывать абсолютно другие финансовые показатели. Также есть подозрения, что с июля по октябрь на территории предприятия могла проводиться незаконная переработка металлургического шлака, который причислен к отходам 4-го класса опасности. Для работы с ним требуются ряд разрешительных документов и лицензия. Впрочем, в этом уже пусть разбираются правоохранительные органы.

— У ЛТК есть связанная компания — «Фасонлит». Антон Бабуцидзе заявлял СМИ, что в этом взаимодействии может крыться злой умысел. Что скажете об этом?

— Компания «Фасонлит» является одним из наших крупнейших дилеров, эксклюзивным представителем завода в Москве и Республике Крым, что Антон Яковлевич считает почему-то несправедливым. Компания регулярно выступала для «Свободного сокола» поручителем по кредитным договорам. В этом году, после того как начались проблемы с поставками и завод просто перестал поставлять трубу для дилера, «Фасонлит» отказался подписывать очередное поручительство из-за неуверенности в стабильности положения ЛТК. В итоге на подписании настоял банк ВТБ, а «Свободный сокол» предложил в обмен право эксклюзивного представительства. Это частая практика в подобных ситуациях.

Наверное, господин Бабуцидзе недоволен тем, что «Фасонлит» обратился в суд с требованием о взыскании с него долгов и процентов на сумму около 800 тыс. рублей по кредитам, которые он предположительно взял на личные нужды и не спешил отдавать, поскольку сам какое-то время являлся заместителем генерального директора компании.

— Что вы думаете о преемнике господина Бабуцидзе — Викторе Лебедеве? Почему были против его назначения?

— На мой взгляд, Лебедев не обладает достаточными профессиональными качествами и опытом, чтобы управлять таким сложным предприятием, как «Свободный сокол». По сути, решение о его избрании было принято единолично Антоном Бабуцидзе, так он голосовал по доверенности от имени основного собственника — компании «Фэдокс Трейдинг Лимитед». Сразу же после назначения Лебедева в компании началось странное сокращение крайне ценных для завода сотрудников. Они говорят, что кого-то «попросили» уйти, а кто-то действительно принял это решение самостоятельно. Мне лично удивительно, что всего за несколько месяцев его (Виктора Лебедева — прим. ред.) руководства ушли сразу несколько ключевых специалистов, которых мы искали много лет. К тому же появились жалобы на задержки поставок, что не могло не повлиять на производство.

— Сейчас в ЛТК новый генеральный директор — Сергей Долматов. Господин Бабуцидзе говорит, что собрание, на котором была выбрана его кандидатура, было проведено якобы незаконно, так как интересы компании «Фэдокс Трейдинг Лимитед» (владеет 60% ЛТК) представлял человек по фиктивной доверенности. Как вы можете это прокомментировать?

— Мы были крайне удивлены, когда услышали это от Антона Яковлевича, ведь при подписании доверенности присутствовало большое количество свидетелей, в том числе, насколько мне известно, генеральный директор компании «Фэдокс» Вайда Нармонтайте. Без ее присутствия документы просто не могли быть зарегистрированы. Мы начали пытаться выяснить, почему появились эти подозрения. Оказалось, что уже после подписания документов к нотариусу приходили очень странные люди, которые якобы обманным путем с помощью какой-то копии непонятного качества, <…> получили от него письмо, подтверждающее, что он не удостоверял эту доверенность. Мы обратились за разъяснениями к самой Вайде, но она перестала выходить на связь, и вообще ее местонахождение на данный момент неизвестно. Честно говоря, мы уже начинаем волноваться. Надеемся, что эту ситуацию расследуют правоохранительные органы Кипра, это их юрисдикция.

— Есть информация, что господину Долматову после назначения на должность пришлось приехать на завод с охраной. Почему?

— После того как Виктор Лебедев и Антон Бабуцидзе лишились руководящих полномочий, Сергей Юрьевич сомневался в их мирной реакции на новость о его назначении. Поэтому и решил приехать на завод с группой поддержки для обеспечения безопасности. И не ошибся. Виктор Лебедев набросился на него с кулаками, начал пытаться душить его… Естественно, нам пришлось вызывать полицию, чтобы остудить его пыл. Они потом даже у ворот завода дежурили, чтобы не допустить никаких противоправных действий со стороны бывшего руководства. Уже позже мы заподозрили, что Лебедев мог сильно переживать за документы, которые, видимо, не должны были попасть к нам в руки.

— О каких документах идет речь?

— По словам сотрудников, как только новый директор появился на заводе, Лебедев якобы отдал приказ об уничтожении каких-то документов. Есть версии, что на территории закапывались какие-то флешки, по пожарной лестнице выносились ноутбуки. <…> Вероятно, там были крайне важные материалы. Однако думаю, все свидетельства возможных правонарушений уничтожить не удалось. Надеюсь, компетентные органы досконально всё изучат.

— Как лично вы относитесь к Сергею Долматову? Он сможет наладить дела?

— Сергей Юрьевич пришел в компанию много лет назад, когда мы искали лучших специалистов по всей России. Он переехал к нам из Орла и занял должность экономиста-аудитора. Его хорошее образование, широкий кругозор и личные качества не раз положительно отмечало руководство. Поэтому я не удивлен, что за семь лет ему удалось вырасти до генерального директора. Он настоящий профессионал финансового сектора и даже неоднократно заменял меня на посту генерального директора. Он прекрасно знает нашу систему изнутри и, я уверен, сможет не только исправить ошибки предыдущего руководства, но и осовременить нашу компанию, вывести ее на новый уровень. Помимо всего прочего, хорошо зная Сергея Юрьевича, я абсолютно точно могу утверждать, что он будет лично заботиться о каждом сотруднике и не допустит потери ценных кадров.

— Игорь Викторович, какие вы видите перспективы у ЛТК и в отрасли в целом?

— Поскольку у России в настоящий момент огромное количество планов по реновации систем водоснабжения, это значит, что и у завода большое будущее. Этот год и все связанные с ним трудности стали очень показательными для нас. Мы в очередной раз убедились, что нет ничего важнее надежной команды, которая рядом с нами, здоровья наших сотрудников и миссии, которую мы на себя возложили. Наша основная цель — добиться повышения качества воды, которая течет по российским трубам, которую пьем мы и наши дети. Полностью исключить с рынка контрафакт и фальсификат. Мы будем продолжать действовать именно в этом направлении. А трудности? Ну что ж, они приходят и уходят, главное — всегда оставаться на стороне правды и закона».